Putin şi-a trimis bombardierele să survoleze Belgia, Regatul Unit şi Franţa Belgia, Franta si Regatul Unit au efectuat o operatiune comuna de interceptare a doua bombardiere rusesti supersonice grele de tip Tupolev 160 (Tu-160) "Blackjack", care au survolat la sfarsitul saptamanii trecute Marea Nordului, intr-o zona in care este responsabila Olanda, in numele NATO, relateaza AFP. "Aceasta declansare a permanentei operationale intervine in cadrul unor proceduri internationale prevazaute. Operatiunea a fost efectuata in legatura cu permanente operationale britanica si belgiana, mobilizate la randul lor in aceasta activitate a fortelor aeriene rusesti", au anuntat Fortele… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

