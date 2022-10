Stiri pe aceeasi tema

- Forțele ucrainiene avanseaza atat in est, cat și in sud. La Moscova, o unitate de elita a forțelor armate ruse a fost desfașurata pentru a consolida securitatea din capitala Rusiei, deoarece președintele Vladimir Putin se teme ca va fi inlaturat printr-o lovitura de stat.

- Ziua, 222 a razboiului pornit de Putin in Ucraina. Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, spune ca ucrainenii pot respinge armata lui Putin „datorita curajului, datorita abilitatilor lor, dar si, desigur, datorita armelor avansate pe care SUA si alti aliati le furnizeaza Kievului”. Prim-ministrul…

- Fostul comandant al armatei SUA in Europa, Ben Hodges, a declarat intr-un interviu acordat LRT.lt ca pana la sfarșitul acestui an, ucrainenii ii vor impinge pe ruși inapoi in pozițiile din 23 februarie, iar Crimeea ar putea fi eliberata la jumatatea anului viitor. El afirma ca pana și Coreea de Nord…

- UPDATE 13:15 - Fostul președinte rus Dmitri Medvedev a avertizat, joi, ca orice armament din arsenalul Moscovei, inclusiv armele nucleare strategice, ar putea fi folosite pentru a apara „teritoriile din Ucraina care vor fi alipite Rusiei", scriu Reuters și The Guardian.„Cu siguranța, rachetele hipersonice…

- Presedintele Chinei, Xi Jinping a sosit miercuri, 14 septembre, in Kazahstan, pentru prima sa vizita in strainatate de la inceputul pandemiei, informeaza AFP și Agerpres. Avionul in care se afla liderul chinez a aterizat la Nur-Sultan, capitala acestei tari din Asia Centrala, putin dupa orele 08:30…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a dispus vineri guvernului de la Moscova ca pana la venirea iernii sa reparare locuintele si infrastructurile de pe teritoriul controlat de trupele ruse in republicile autoproclamate Donetk si Lugansk din estul Ucrainei, relateaza agentia EFE. Fii la curent…

- Președintele Braziliei, Jair Bolsonaro a declarat joi ca știe cum ar putea fi „rezolvat” conflictul militar dintre Rusia și Ucraina și ca ii va prezenta sugestiile sale omologului ucrainean Volodimir Zelenski, cu care urmeaza sa aiba o discuție telefonica saptamana viitoare, informeaza Reuters . „Ii…

