Putin şi-a convocat Consiliul de Securitate ca să discute despre revendicarea unei porţiuni uriaşe a fundului Oceanului Arctic In 2021, Rusia a depus la Natiunile Unite o cerere prin care incearca sa redefineasca platoul sau continental, care ar contine vaste rezervoare neexploatate de petrol si gaze. Moscova a declarat la momentul respectiv ca doreste mult mai mult din fundul marii arctice, o miscare ce are implicatii pentru Canada si Danemarca, care au propriile lor pretentii, mentioneaza Reuters. Coincidenta sau nu, Consiliul rus de Securitate a fost convocat in ziua in care Norvegia a facut primele sale estimari oficiale, dupa ce a anuntat ca a descoperit o cantitate “substantiala” de metale si minerale, de la cupru… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

