Presedintele rus Vladimir Putin a anuntat ca se va vaccina marti, 23 martie, cu vaccinul anti-COVID rusesc Sputnik V, informeaza The Moscow Times. Putin a laudat vaccinul, spunand ca este cel mai b un din lume, in timp ce despre vaccinurile europene a spus ca "au defecte". Vladimir Putin a calficat drept "ciudate" criticile aduse