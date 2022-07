Stiri pe aceeasi tema

- Președintele rus Vladimir Putin se teme ca generalii sai din Ucraina sa nu devina prea populari, motiv pentru care presa de la Moscova ignora rolul lor in succesele inregistrate de forțele armate, relateaza Meduza intr-o noua investigație in care citeaza mai multe surse de la Kremlin. Fii…

- Surse de informații: Putin a intrat in coma dupa o operațiune nereușita, Kremlinul elaboreaza urgent un scenariu pentru transferul puterii. Presa din Ucraina publica informații despre deteriorarea sanatații dictatorului rus – se presupune ca dupa o intervenție chirurgicala nereușita pentru indepartarea…

- Dmitri Kiseliov, supranumit „cel mai toxic propagandist al Kremlinului, a afirmat in ultima sa emisiune ca Rusia este o țara „foarte libera” in comparație cu statele occidentale. „Comparativ cu Occidentul, Rusia este o țara foarte libera. Exista o competiție a opiniilor in țara noastra dar Europa regreseaza…

- Presa din Serbia considera ca decizia ATP de a nu acorda puncte la ediția din acest an de la Wimbledon il dezavantajeaza direct pe Novak Djokovic (34 de ani). Cronologia evenimentelor: Pe 20 aprilie 2022, organizatorii de la Wimbledon au decis ca sportivii ruși și bieloruși sa fie interziși, din cauza…

- Un fost ambasador chinez la Kiev a criticat ferm invazia Rusiei in Ucraina, intr-o declarație neobișnuita, in condițiile in care Beijingul s-a ferit sa condamne invazia declanșata de Vladimir Putin. Presa chineza a relatat despre discursul sau, dar a eliminat imediat informația, relateaza The Guardian.

- Presa britanica relateaza ca riscurile unei lovituri de stat la Kremlin au crescut dupa de ce Vladimir Putin a epurat circa 150 de ofițeri din principalul serviciu de spionaj rus, FSB, pe fondul eșecurilor in campania militara din Ucraina.

- Vladimir Putin ar putea fi nevoit sa renunțe pentru cateva zile la controlul asupra razboiului din Ucraina, deoarece urmeaza sa fie operat de cancer, a afirmat o 'sursa de la Kremlin', relateaza publicația britanica Daily Mail. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Comandamentul rus a trait o iluzie, sperand ca in trei zile sa implementeze așa-numita „operațiune speciala” militara a președintelui rus Vladimir Putin in Ucraina. Acest lucru a fost declarat de șeful Direcției Principale de Informații (GUR) Kirill Budanov intr-un interviu publicat pe 17 aprilie in…