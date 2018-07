Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a ajuns luni la Helsinki, cu o intarziere de circa o jumatate de ora fața de program, pentru a participa la summitul cu liderul american Donald Trump, scrie Reuters.

- Imbunatațirea relațiilor dintre Moscova și Washington depinde in intregime de politica Moscovei, a scris pe Twitter secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, inaintea intalnirii dintre presedintii Rusiei si SUA la Helsinki. „Cele mai bune relații cu guvernul rus vor fi benefice pentru toata lumea, dar…

- Donald Trump a ajuns deja in Finalnda, la Helsinki, unde, maine, in jurul pranzului, va avea o intalnire cu liderul de la Kremlin, considerata deja istorica. Ambii presedinti sunt contestati in capitala finlandeza.

- Sondajul survine in contextul in care cei doi lideri urmeaza sa se intalneasca luni la Helsinki pentru o discutie extrem de asteptata menita a intari relatiile dintre SUA si Rusia, cele doua mari puteri rivale.Majoritatea celor 2.052 de participanti la sondajul YouGov realizat pentru dpa…

- ”Germania este prizoniera Rusiei, pentru ca ea isi trage o mare parte din energia sa de la Rusia”, a declarat Trump la un mic-dejun de lucru cu secretarul general al NATO Jens Stoltenberg. ”Ei platesc miliarde de dolari Rusiei, iar noi trebuie sa-i apararm contra Rusiei (...). Asta nu e normal”,…

- Presedintele american Donald Trump va discuta despre "activitatea maligna" a Rusiei cu oficialii prezenti la summitul NATO din 11-12 iulie de la Bruxelles si va aborda apoi acest subiect in timpul unei intalniri cu presedintele rus Vladimir Putin pentru a afla daca Moscova doreste sa reduca tensiunile,…

- Intalnirea președinților Statelor Unite și a Rusiei de la Helsinki, programata pentru 16 iulie, i-a inspirat pe cetațenii activi din punct de vedere politic sa organizeze acțiuni de protest in acea zi. Poliția capitalei finlandeze a primit pana acum patru cereri de demonstrații stradale in ziua summit-ului.…

- Putin si Trump au stabilit cand se vor intalni pentru prima data. Cei doi lideri vor discuta fața-n fața pe 16 iulie, la Helsinki, in primul summit bilateral, anunta Kremlinul si Casa Alba.