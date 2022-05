Stiri pe aceeasi tema

- Vladimir Putin s-a implicat atat de personal in razboiul din Ucraina incat ia decizii operaționale și tactice „la nivelul unui colonel sau general de brigada”, dupa un model ce l-a dus pe Hitler la dezastru in al doilea razboi mondial, afirma surse militare occidentale, citate de The Guardian. Președintele…

- Presedintele rus Vladimir Putin vrea sa se intoarca la frontierele Rusiei stabilite in timpul lui Petru cel Mare si se bucura de sprijinul "majoritatii rusilor", afirma istoricul rus si fostul disident din perioada sovietica Roy Medvedev, in opinia caruia invazia din Ucraina reprezinta incercarea…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a declarat sambata ca decizia de a interveni militar in Ucraina a fost foarte „dificila". El isi sustine in continuare decizia si spune ca sanctiunile occidentale impotriva Rusiei sunt asemanatoare unei declaratii de razboi. Totodata, liderul de la Kremlin a declarat…

- Presedintele rus Vladimir Putin a felicitat duminica dimineata „eroismul” soldatilor rusi de Ziua Fortelor Speciale. De asemenea, liderul de la Kremlin s-a referit la invadarea Ucrainei de catre Rusia drept o „operatiune speciala de a oferi asistenta republicilor populare din Donbas”, noteaza The Guardian.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a decretat joi mobilizarea generala a trupelor ucrainene in contextul razboiului declansat de Rusia impotriva tarii. Proiectul de lege privind aprobarea decretului presedintelui Ucrainei „Cu privire la mobilizarea generala″ a fost inaintat spre adoptare Radei…

- Presedintele SUA, Joseph Biden, a organizat, vineri seara, o videoconferinta cu liderii Romaniei, Canadei, Marii Britanii, Frantei, Germaniei, Italiei, Poloniei, Uniunii Europene si NATO. Rusia va plati „un pret extrem de mare” in cazul unui atac militar impotriva Ucrainei, a avertizat presedintele…