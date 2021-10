Stiri pe aceeasi tema

- Rusia este tot mai ingrijorata ca majorarea exploziva a pretului gazelor naturale ar putea sa afecteze cererea pe cea mai importanta piata a sa de export. “In cele din urma, o astfel de situatie va conduce la un consum mai mic si asta ii va afecta pe producatorii nostri, inclusiv Gazprom PJSC. (…)De…

- Este de notorietate faptul ca, in ultimele luni, intre Minsk și Bruxelles are loc o multiplicare și agravare a tensiunilor, al caror izvor este nerecunoașterea in Europa a rezultatelor alegerilor prezidențiale din august anul trecut ce l-au readus la putere, pentru al 6-lea mandat, pe Alexandr Lukașenko.…

- Preturile spot ale gazelor au crescut cu 800% in acest an, ca urmare a redresarii cererii dupa pandemia de coronavirus. Acestea au mai scazut in octombrie, dupa ce Rusia, care este un furnizor major de gaze al Europei, a afirmat ca ar putea sa mareasca livrarile, dar nu a facut inca acest lucru. ”Vreau…

- In prag de iarna, problema aprovizionarii cu gaze naturale se acutizeaza iar „Europa s-a trezit la mila lui Putin” dupa cum titreaza The Telegraph. Și The Wall Street Journal comenteaza ca rezervele uriașe de petrol și gaze ale Moscovei au facut-o sa aiba o influența sporita asupra economiilor occidentale.…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat miercuri ca Rusia nu foloseste gazele naturale ca pe o arma si ca este gata sa ajute Europa sa atenueze criza energetica, in timp ce Uniunea Europeana a organizat un summit de urgenta pentru a discuta solutii la preturile care au atins niveluri record, transmite…

- Gazprom a majorat pretul pentru exporturile sale de gaze naturale în 2021, indicând prudenta fata de volumele pe care le poate livra, în conditiile înrautatirii crizei energetice din Europa. Consolidarea stocurilor în Rusia este principala prioritate, a reiterat cel…

- Uniunea Europeana ar trebui sa limiteze participarea speculatorilor financiari pe pietele gazelor naturale europene, a declarat ministrul Energiei din Luxemburg, Claude Turmes, o decizie care ar putea preveni majorarea preturilor, transmite Reuters. Preturile europene de referinta la gaze…

- Mai mult decat atat, nu se aanticipeaza ca preturile record ale energiei sa se incheie in curand, analistii din sectorul energetiei avertizand ca nervozitatea pietei va persista probabil pe tot parcursul iernii. Pretul gazelor naturale cu livrare in octombrie a urcat miercuri la un nivel record de…