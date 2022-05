Stiri pe aceeasi tema

- Președintele rus Vladimir Putin se implica in deciziile armatei ruse pentru a stabili deplasarea trupelor din Donbas, dar lucrez in continuare cu generalul Valeri Gerasimov in ciuda afirmațiilor parții ucrainene care spuneau ca liderul forțelor armate ruse a fost trecut pe margine, potrivit unur surse…

- Cum arata lupta pentru libertate. O serie de fotografii publicate pe canalul Telegram al Regimentului Azov la primele ore ale diminetii pretind ca arata conditiile mizere in care se afla aparatorii ucraineni raniti, ascunsi sub uzina siderurgica Azovstal din Mariupol asediat. Imaginile sfasietoare dezvaluie…

- Trupele ucrainene au aruncat in aer un pod cu forte rusesti care se indreptau spre Izium, un oras de pe raul Donet din Harkov, in estul Ucrainei, a anuntat armata ucraineana joi dimineata, citata de The Guardian. Intreaga coloana inamica ar fi fost distrusa cu ajutorul unei drone UAV, mai precizeaza…

- SUA considera ca Rusia a inceput sa-și intareasca trupele din regiunile Luhansk și Donețk, in estul Ucrainei, intrucat un convoi de vehicule se apropie de orașul ucrainean Izium dinspre nord, a declarat luni un inalt oficial american din domeniul apararii, citat de CNN și The Guardian. Potrivit oficialului,…

- Cel puțin 1.766 de oameni și-au pierdut viața in razboiul declanșat de Rusia, a anunțat Inaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului. Bilanțul ar putea sa fie mult mai ridicat și sa tot creasca, pe masura ce sunt descoperite noi atrocitați. Primarul din Makariv, un alt oraș din regiunea Kiev, a acuzat…

- In Ucraina continua seria de crime de razboi comise de armata rusa. La Kramatorsk, in apropiere de regiunile separatiste Donetk si Luhansk, 50 de oameni au fost ucisi pe peronul garii in timp ce asteptau trenul si peste 100 au fost grav raniti.

- Cotidianul britanic The Guardian anunta ca sunt sanse ca soldatii ucrainieni din Insula Serpilor sa fie in viata. Politia de frontiera a Ucrainei a postat pe contul de Facebook, conform cotidianului britanic, un mesaj in care spune ca are sperante serioase ca soldatii respectivi traiesc sI ca a inceput…

- Forțele guvernamentale ucrainene și separitiștii din estul țarii, susținuți de Rusia, au continuat vineri acuzațiile de bombardamente și alte incalcari ale armistițiului in regiunile separtiste Donețk și Luhansk, pe masura ce tensiunile continua sa creasca in regiune, relateaza The Guardian și Reuters…