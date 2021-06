Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden s-a aratat deranjat miercuri de unele intrebari ale ziaristilor la conferinta de presa ce a urmat summitului de la Geneva cu omologul sau rus Vladimir Putin si, cu toate ca apoi si-a cerut scuze unei jurnaliste pentru ca s-a aratat ''destept'' fata de…

- Presedintele american si cel rus, Joe Biden si Vladimir Putin, au convenit in cadrul primului lor summit desfasurat miercuri la Geneva ca ambasadorii celor doua tari sa revina la post, dupa ce au fost retrasi mai devreme in acest an, relateaza agentiile internationale de

- Presedintele rus Vladimir Putin anunta miercuri, intr-o conferinta de presa, la Geneva, ca, impreuna cu presedintele Joe Biden, a hotarat ca ambasadorii sa revina la posturi la Moscova si Washingtonul, in vederea unei calmari a tensiunilor, relateaza The Associated Press.

- Presedintele american Joe Biden a dat mana cu presedintele rus Vladimir Putin miercuri, la Geneva, inaintea primului lor summit, potrivit unor imagini difuzate de Reuters TV. Foto: (c) Denis Balibouse / REUTERS Cei doi lideri, care au sosit la Villa La Grange la cateva minute diferenta, au fost intampinati…

- Joe și Jill Biden se afla intr-un maraton de vizite pe continentul european. Președintele SUA și Prima Doamna au avut prima deplasare externa in Marea Britanie, cu ocazia summit-ului G7 din Cornwall. La intalnirea cu premierul britanic Boris Johnson, Prima Doamna a Statelor Unite a purtat o ținuta inedita…

- Guvernul american al lui Joe Biden a anuntat joi o serie de sanctiuni financiare impotriva Rusiei si expulzarea a zece diplomati rusi, drept raspuns la o serie de atacuri cibernetice si la ingerinte in alegerile prezidentiale din 2020, actiuni atribuite Moscovei, relateaza AFP si dpa, arata Agerpres.…

- Presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau american, Joe Biden, ar fi convenit "sa continue dialogul" in beneficiul securitatii globale, anunța Kremlinul. Intr-o convorbire telefonica, Biden i-a propus omologului rus organizarea unei reuniuni la varf in viitorul apropiat, insa nu a fost comunicat…

- Presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau american Joe Biden au convenit marti, intr-o conversatie telefonica,"sa continue dialogul" in beneficiul "securitatii globale", transmite AFP. Un comunicat al Kremlinului a confirmat, de asemenea, ca presedintele Joe Biden i-a propus liderului rus organizarea…