Putin se declara pregatit pentru o intalnire cu Trump si-i acuza pe ceilalti lideri G7 de "barfe imaginare"

Stiri pe aceeasi tema

- Grupul tarilor puternic industrializate (G7) va lua masuri in cazul in care Rusia va continua sa se implice in politica interna a altor state, a declarat premierul britanic Theresa May, in cadrul summitului din Quebec, relateaza site-ul postului BBC. Liderii au transmis un mesaj clar ca "o…

- Presedintele american Donald Trump le-a spus, vineri, omologilor din G7 ca si-ar dori reprimirea Rusiei in cadrul grupului celor mai insutrializate tari din lume, "Ei au expulzat Rusia, ar trebui sa reintegreze Rusia. Pentru ca ar trebui sa avem Rusia la masa negocierilor", a declarat el inainte…

- Presedintele Curtii Constitutionale, Valer Dorneau, participa la Forumul Juridic International de la Sankt Petersburg, Rusia, un eveniment organizat cu sprijinul Ministerului rus al Justitiei si al Kremlinului, desi Ministerul roman de Externe i-a recomandat sa nu mearga. Explicatia lui Dorneanu: isi…

- Ucraina a decis sa impuna sanctiuni unor companii si entitati din Rusia, actionand similar cu Statele Unite, care au decis luna trecuta sa sanctioneze mai multi oameni de afaceri rusi, firme aflate sub controlul acestora si oficiali guvernamentali. Kievul a anuntat, de asemenea, ca va extinde…

- Ministrul de externe al Coreei de Nord, Ri Yong Ho, a ajuns astazi la Moscova, conform agentiei de stiri TASS. Ministrul a calatorit cu avionul de la Ashgabat din Turkmenistan catre capitala Rusiei. Ri Yong Ho se va intalni cu omologul sau rus, iar cei doi vor discuta despre legaturile…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a afirmat marti la Ankara ca tara sa va 'urgenta' livrarea sistemelor ruse aparare antiaeriana S-400 comandate de Turcia. "Am discutat despre realizarea contractului pentru livrarea de S-400. Am luat decizia sa urgentam livrarile acestor sisteme de aparare",…

- Presedintele rus Vladimir Putin va fi reales inca din primul tur cu peste 75% dintre voturi si le-a multumit, duminica, sustinatorilor sai, in cadrul unui discurs sustinut in Piata Maneznaia din centrul Moscovei. Putin a precizat ca rezultatul alegerilor este o recunoastere a obiectivelor…

- Opozitia rusa si organizatii neguvernamentale au denuntat mii de nereguli la alegerile prezidentiale de duminica din Rusia, destinate indeosebi sa creasca participarea la scrutinul la care presedintele Vladimir Putin ar urma sa fie reales fara probleme pentru al patrulea mandat, informeaza AFP.…