Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin denunta drept ”grotesc” faptul ca Moscova ar purta un razboi informatic impotriva Statelor Unite, intr-un interviu acordat postului NBC, difuzat inaintea intalnirii sale cu omologul sau american Joe Biden, miercuri, la Geneva, in Elvetia, relateaza AFP, informeaza…

- Presedintele american Joe Biden va sustine singur o conferinta de presa, dupa intalnirea de saptamana viitoare de la Geneva cu presedintele rus Vladimir Putin, a anuntat Casa Alba, potrivit The Guardian . Vladimir Putin și Joe Biden se vor intalni miercuri la Geneva. Potrivit Casei Albe, Joe Biden va…

- Presedintele rus Vladimir Putin a acordat un amplu interviu saptamana aceasta despre Ucraina postului public de televiziune Rossia-1, subliniind ca extinderea NATO spre Est reprezinta pentru Rusia o "linie rosie", unii dintre expertii independenti rusi apreciind ca declaratiile sale au fost adresate…

- Statele Unite se vor pozitiona de partea aliatilor lor europeni in ceea ce priveste Rusia, a promis presedintele american Joe Biden inaintea primului sau summit cu omologul rus Vladimir Putin, transmit AFP si EFE. Intr-un articol de opinie publicat sambata in The Washington Post, presedintele american…

- Acțiunea este atribuita grupului Nobelium, legat de serviciile secrete de la Moscova și responsabil de "piratarea" SolarWinds în 2020, și afecteaza mai mult de 150 de organizații, potrivit alertei Microsoft.Hackerii legați de principala agenție de informații din Rusia au lansat un…

- ”Nu vom discuta despre o noua resetare a relatiilor cu Statele Unite”, a spus purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, pentru agentia Interfax. Acesta a subliniat ca, in urma tentativelor anterioare in acest sens, țara sa nu are cele mai bune experiente.Peskov a adaugat ca ar fi gresit sa…

- Kremlinul a acuzat vineri Washingtonul de alimentarea tensiunilor cu „actiuni neprietenoase” dupa ce ambasada SUA la Moscova a anuntat ca reduce personalul si opreste procesarea vizelor pentru majoritatea rusilor, relateaza agenția Reuters, citata de Agerpres.Ambasada americana a…

- Rusia „nu dorește un conflict direct” cu Statele Unite, chiar daca își va „continua eforturile de destabilizare împotriva Ucrainei”, au estimat serviciile de informații americane în raportul lor anual privind amenințarile la adresa Statelor Unite, potrivit AFP.„Moscova…