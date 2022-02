Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a insistat miercuri asupra caracterului „nenegociabil” al intereselor si securitatii tarii sale, a elogiat capacitatile militare ale statului rus, dar s-a declarat totodata pregatit sa gaseasca „solutii politice” la criza actuala cu Ucraina, relateaza France Presse.

- Presedintele Croatiei, Zoran Milanovic, a acuzat vineri din nou Occidentul ca incita la razboi in Ucraina si a insistat sa se discute cu Rusia si sa fie luate in considerare interesele acesteia in criza actuala, transmite agentia EFE, potrivit Agerpres. ''Este vorba despre interesele Rusiei, cu care…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a declarat sambata, in timpul unei emisiuni la Digi24 din 22 ianuarie a.c., ca „Romania și NATO nu vor intra intr-un razboi de tip militar”. El susține ca in acest moment „ne aflam in timpul unui razboi hibrid” și ca Romania „se pregatește serios” pentru un eventual…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a cerut Rusiei sa nu invadeze Ucraina, potrivit declaratiilor difuzate de agentia de presa turca oficiala Anadolu, citata de AFP, pe fondul temerilor Kievului si Occidentului cu privire la o posibila agresiune din partea Rusiei impotriva tarii vecine, la frontiera…

- Presedintele rus Vladimir Putin a cerut marti negocieri "imediate" cu NATO si SUA privind garantiile pe care trebuie sa le primeasca Rusia pentru securitatea sa, pe fondul tensiunilor cu Ucraina, relateaza AFP. "Vladimir Putin a subliniat necesitatea lansarii imediate de negocieri cu SUA si…

