- Razboi in Ucraina, ziua 107 | Tribunalul pro-rus din Donetk a condamnat moarte doi luptatori britanici si un marocan capturati la Mariupol. Numarul soldatilor rusi ucisi in Ucraina ar putea ajunge la 20.000. Rusia ameninta Occidentul cu un conflict milita

- Presedintele rus Vladimir Putin a afirmat luni, 9 mai, ca, fara niciun dubiu, Rusia isi va atinge obiectivele in campania sa militara in Ucraina, asigurand ca toate planurile in acest scop sunt puse in aplicare, relateaza EFE.La intalnirea cu tatal lui Vladimir Joga, un militar rus care si a pierdut…

- CIA, principala agenție americana de informații, nu are nici un indiciu ca Rusia se pregatește sa foloseasca arme nucleare tactice in conflictul din Ucraina, a declarat sambata directorul agenției, William Burns. Președintele rus Vladimir Putin este hotarat sa continue razboiul din Ucraina, dar CIA…

- Acest articol de opinie a fost scris in comun de catre jurnaliști de la mai multe instituții de presa din Europa Centrala și de Est, din cadrul organizației International Press Institute (IPI). Libertatea publica traducerea in limba romana a articolului, care va fi, de asemenea, publicat de o rețea…

- „Educația istorica va incepe in școli de la clasa I”, a spus Serghei Kravțov, la deschiderea unei expoziții numita „Nazismul zilnic” care urmeaza sa fie expusa la un forum școlar la nivel național – „Puterea se afla in adevar”.„(In predarea istoriei), nu vom permite niciodata (sa fie scris) ca cumva…

- George Simion a fost prezent luni la intervenția președintelui Ucrainei in Parlamentul Romaniei. In timp ce Vlodimir Zelenski se adresa senatorilor și deputaților, liderul AUR comunica live, pe Facebook, cu urmaritorii sai. „Avem 500.000 de romani in Ucraina, de care clasa politica romaneasca nu s-a…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan anunta ca intenționeaza sa-i ceara omologului sau rus Vladimir Putin sa fie ”artizanul pacii” în Ucraina, într-o convorbire la telefon prevazuta în zilele urmatoare, potrivit presei turce, relateaza AFP, citata de News.ro. …

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat miercuri ca Rusia iși va atinge scopurile in Ucraina și ca nu va ceda la ceea ce a numit incercarea Occidentului de a obține supremația globala și dezmembrarea Rusiei. El și-a continuat discursul privind „demilitarizarea” și „denazificarea” Ucrainei.