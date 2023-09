Putin se aşteaptă la un război de lungă durată şi nu se bazează pe Trump Presedintele rus Vladimir Putin a lasat sa se inteleaga marti ca se pregateste de un razboi indelungat, spunand ca Ucraina s-ar putea folosi de orice incetare a focului pentru a se reinarma – exact genul de argument pe care il foloseste si Kievul atunci cand vorbeste de un armistitiu cu Rusia. In plus, liderul de la Kremlin sustine ca Washingtonul va continua sa vada in Rusia un inamic, indiferent cine va castiga alegerile din 2024 din SUA, relateaza Reuters. Vorbind timp de mai multe ore la forumul economic gazduit de orasul Vladivostok, port la Pacific in Extremul Orient rus, Putin a declarat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Numarul de nave care cauta sa preia incarcaturi de cereale din zona Marii Negre a scazut cu 35% in aceasta saptamana fata de saptamana precedenta, in contextul in care creste incertitudinea cu privire la siguranta traficului comercial, iar Rusia continua sa loveasca instalatiile portuare din Ucraina,…

- Munitii cu dispersie furnizate Ucrainei de catre SUA au ajuns in mainile armatei ucrainene, care le foloseste deja impotriva trupelor ruse, a declarat purtatorul de cuvant al Casei Albe pe teme de securitate, John Kirby, transmite Reuters. „Am primit unele evaluari initiale din partea ucrainenilor,…

- Ministerul rus al Apararii a declara joi ca a continuat cu ceea ce numeste "lovituri de represalii" impotriva Ucrainei si a lovit tinte in porturile Odesa si Mikolaiv (Nikolaev) de la Marea Neagra, in a treia noaptea de atacuri consecutive, la cateva zile dupa ce Moscova a renuntat la un acord menit…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a declarat ca Rusia dispune de un „stoc suficient” de bombe cu dispersie si ca Moscova isi rezerva dreptul de a le folosi daca astfel de munitii sunt folosite impotriva fortelor rusesti din Ucraina, relateaza Reuters. ”Bineinteles, daca acestea sunt folosite impotriva…

- Rusia intenționeaza sa expuna echipamentele NATO distruse in Ucraina de catre forțele sale in fața ambasadelor țarilor occidentale care le-au furnizat, a declarat miercuri, 12 iulie, președintele Parlamentului rus, Viaceslav Volodin, potrivit Reuters."Propunerea de a instala echipamentele arse langa…

- Comisia electorala rusa a anuntat joi, 15 iunie, organizarea de alegeri locale pe 10 septembrie in teritoriile pe care Rusia le ocupa in Ucraina și a caror anexare a revendicat-o in septembrie 2022, informeaza AFP. Aceste scrutine vizeaza, potrivit instantei ruse, alegerea unor adunari regionale si…

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat ca, deocamdata, nu sunt necesare alte resurse umane pentru a face fața contraofensivei ucrainene lansate saptamana trecuta, dar nu a exclus posibilitatea de a incerca din nou sa cucereasca Kievul. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a afirmat ca respectiva…

- Fostul președinte al Rusiei, Dmitri Medvedev a declarat miercuri, 14 iunie, ca nu mai exista „limite morale” care sa impiedice Moscova sa distruga cablurile de comunicații submarine ale inamicilor sai, acuzand Occidentul ca a fost complice in exploziile conductelor Nord Stream, transmite Reuters . Relatarile…