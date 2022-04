Conversația cu șeful Federației Ruse a fost dificila, a remarcat cancelarul austriac. Președintele rus Vladimir Putin traiește in propria lui lume mica. Șeful Federației Ruse crede ca va caștiga razboiul din Ucraina, cancelarul austriac Karl Nehammer, care s-a intalnit personal cu Putin , a declarat intr-un interviu acordat canalului de televiziune american NBC . Potrivit acestuia, conversația cu președintele rus a fost dificila. „Fiind in propria lui lume mica, cred ca Putin știe acum ce se intampla in Ucraina. El crede ca va caștiga razboiul”, a spus oficialul austriac. Reamintim, Karl Nehammer…