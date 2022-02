Stiri pe aceeasi tema

- Americanii iau in serios amenințarile Rusiei. 1.000 de soldați americani vor fi trimiși „in zilele urmatoare” din Germania in Romania și alți circa 2.000 in Polonia pentru a asigura securitatea aliaților din Europa de Est. Purtatorul de cuvant al Pentagonului, John F. Kirby, a spus ca daca e nevoie,…

- Mercenarii controversatei grupari paramilitare ruse Wagner au inceput "deja" sa jefuiasca Mali, dar nu cauta sa inlocuiasca Franta si tarile europene in Sahel, a estimat ministrul francez de externe, Jean-Yves Le Drian, intr-un interviu publicat duminica de Journal du dimanche (JDD), noteaza AFP.

- Mercenarii controversatei grupari paramilitare ruse Wagner au inceput "deja" sa jefuiasca Mali, dar nu cauta sa inlocuiasca Franta si tarile europene in Sahel, a estimat ministrul francez de externe, Jean-Yves Le Drian, intr-un interviu publicat duminica de Journal du dimanche (JDD), noteaza AFP.…

- SUA, Marea Britanie, Ucraina și alte state europene s-au opus cu inverșunare proiectului Nord Stream 2 și au avertizat ca Europa va deveni și mai dependenta de Moscova dupa deschiderea gazoductului, scrie CNN. Acum, conducta subacvatica este pregatita sa trimita gaze naturale din Rusia in Germania și…

- Inaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe, Josep Borrell, a declarat marti ca tensiunile cu Moscova din cauza comasarii de trupe ruse la frontiera cu Ucraina sunt "cel mai recent exemplu" al faptului ca "Europa este in pericol", transmite EFE, citat de Agerpres. "Ne confruntam…

- Soarta gazoductului Nord Stream 2 depinde in totalitate de acțiunile Rusiei in Ucraina. Adjunctul secretarului american de stat, Wendy Sherman spunea zilele acestea ca magistrala a fost gandita de la bun inceput ca o arma geopolitica.

- Fost comandant al Armatei SUA in Europa, general-locotenentul (r) Benjamin Hodges, a vorbit, intr-un interviu exclusiv pentru „Adevarul”, despre volatilitatea regiunii Marii Negre, riscul invaziei Ucrainei si influenta Rusiei lui Putin in zona Marii Negre.

- Statele Unite ii atentioneaza pe aliatii din Uniunea Europeana ca Rusia ar putea lua in calcul o invazie a Ucrainei pe fondul escaladarii tensiunilor dintre Moscova si blocul comunitar pe tema migrantilor si a stocurilor de energie, a informat Bloomberg, potrivit news.ro . Rusia a negat orice intentii…