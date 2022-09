Stiri pe aceeasi tema

- Rusia nu va putea trimite intariri in oraș, iar trupele ruse nu vor putea de acolo. Armata ucraineana inchide buzunarul Izyum. Kremlinul refuza sa vorbeasca public despre succesele Ucrainei in regiunea Harkov, dar contraofensiva Forțelor Armate ale Ucrainei l-a determinat pe Vladimir Putin sa convoace…

- Rusia va riposta daca Uniunea Europeana va decide sa suspende vizele rusilor ca raspuns la ofensiva Moscovei in Ucraina, a avertizat, marti, purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, relateaza AFP. ”Stim ca exista puncte de vedere diferite intre europeni, le vom urmari indeaproape. Aceasta…

- Rusia a acuzat, pentru prima data, SUA de implicare directa in razboiul din Ucraina, relateaza BBC. Un purtator de cuvant al Ministerului Apararii de la Moscova a sustinut ca SUA aproba tintele pentru sistemele americane HIMARS folosite de fortele de la Kiev. Generalul locotenent Igor Konasenkov a afirmat…

- Armata lui Vladimir Putin din orasul ucrainean Herson, aflat sub ocupatie rusa, si-a doborat propriul elicopter, dupa ce acesta a deschis focul asupra trupelor rusesti stationate, relateaza Daily Star In valoare de aproximativ 14 milioane de euro, elicopterul Ka-52 „Alligator” a fost doborat, in urma…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, sustine ca Moscova nu a vazut nicio dorinta din partea Ucrainei de a se conforma conditiilor a ceea ce el a descris drept un acord de pace preliminar convenit in martie, relateaza The Guardian. Intr-un dialog televizat cu reporterii dupa vizita in Iran, Putin a fost…

- Serviciul de Stat pentru Situații de Urgența al Regiunii Donețk, Ucraina, a declarat ca șase persoane au fost ucise in aceasta dimineața, cand rușii au bombardat Toretsk, in regiunea Donețk. Un obuz a lovit o cladire cu doua etaje in care locuiau oamenii. De sub daramaturi au fost scoase cadavrele a…

- Oficialii Federației de tenis de la Moscova sarbatoresc triumful obținut de Elena Rybakina (23 de ani, 23 WTA) in finala Wimbledon 2022, scor 3-6, 6-2, 6-2 impotriva lui Ons Jabeur (27 de ani, locul 2 WTA). Sportivii din Rusia și Belarus au fost interziși la ediția din acest an de la Wimbledon, din…

- Un tribunal din Rusia l-a condamnat la 7 ani de detenție pe un parlamentar municipal din Moscova, Aleksei Gorinov, care a impraștiat „informații false despre armata rusa” motivat de „ura politica”, informeaza AFP. Este prima pedeapsa cu inchisoarea pe termen lung pronunțata in temeiul noilor legi care…