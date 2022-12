Stiri pe aceeasi tema

- Kremlinul a anunțat luni ca Vladimir Putin nu iși va ține anul acesta conferința de presa maraton , o decizie luata in ultimul moment din cauza temerilor tot mai mari ca evenimentul televizat va fi dominat de razboiul din Ucraina, au declarat surse guvernametale pentru publicația independenta The Moscow…

- Mihailo Podoliak, consilierul sefului administratiei prezidentiale de la Kiev, a lansat un apel catre comunitatea internationala sa inceteze sa mai faca Ucrainei oferte de capitulare sub masca diplomatiei, intr-un mesaj postat pe Twitter miercuri seara, relateaza Ukrinform, citat de Agerpres."Cand cineva…

- Ministrul kazah al Energiei, Bulat Akchulakov, spune ca partenerii Rusiei din Uniunea Economica Eurasiatica (EEU), ar trebui sa poata alege in ce valuta sa plateasca pentru gazele naturale și nu sa se limiteze la moneda rusa, relateaza Reuters . Oficialul de la Astana a facut aceasta declarație vineri,…

- Cele patru regiuni ale Ucrainei pe care Rusia le-a anexat in ultimele saptamani se afla sub protectia arsenalului nuclear al Rusiei, a transmis marti Kremlinul.„Aceste teritorii sunt parti inseparabile ale Federatiei Ruse si securitatea lor este asigurata la acelasi nivel ca restul teritoriului Rusiei”,…

- Videoclipul Reuters arata cum s-a format un crater masiv dupa exploziile de la Kiev in urma atacurilor Rusiei ca raspuns la lovirea podului peste stramtoarea Kerci. Rachetele au lovit in centrul Kievului luni dimineața, lasand un crater in pamant, ucigand civili și distrugand infrastructura. Atacul…

- Presedintele rus Vladimir Putin da asigurari marti ca referendumurile de anexare organizate de Moscova in patru regiuni ucrainene - Donetk, Lugansk, Herson si Zaporijjea - au scopul ”sa salveze populatiile” care locuiesc in aceste teritorii, relateaza AFP, potrivit news.ro. Fii la curent cu…

- Duma de Stat, camera inferioara a parlamentului rus, ar urma sa dezbata joi, 29 septembrie, proiectele de lege privind alipirea la Rusia a celor patru provincii ucrainene partial ocupate de trupele ruse unde sunt in desfasurare asa-zise referendumuri ce in viziunea Moscovei ar trebui sa constituie baza…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, i-a indemnat pe rusi „sa „protesteze” impotriva mobilizarii pe frontul ucrainean anuntata de Kremlin sau „sa se predea” fortelor Kievului, noteaza AFP. „In acest razboi in sase luni, au fost ucisi 55.000 de soldati rusi (…) Vreti mai multi? Nu? Deci protestati!…