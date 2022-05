Alimentarea Finlandei cu gaze naturale din Rusia a fost intrerupta sambata, 21 mai, a anunțat compania energetica de stat finlandeza Gasum, dupa ce țara nordica a refuzat sa plateasca furnizorului Gazprom in ruble. „Livrarile de gaze naturale catre Finlanda in cadrul contractului de apovizionare Gasum au fost intrerupte”, a confirmat compania intr-un comunicat, adaugand ca […] The post Putin s-a razbunat pe Finlanda. Nucleara economica la Helsinki, inainte de intrarea in NATO first appeared on Ziarul National .