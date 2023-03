Deși i s-a emis un mandat internațional de arestare, presedintele rus Vladimir Putin s-a deplasat, ieri, la Mariupol, oras ucrainean devastat de bombardamente, a anuntat, in aceasta dimineața, serviciul de presa al Kremlinului. Ce a vrut sa demonstreze Putin prin aceasta vizita? Este prima deplasare a liderului rus in acest oras-port din Ucraina ce fusese sub asediu luni de zile si ocupat de armata rusa in luna mai 2022. Vladimir Putin a mai intreprins sambata o vizita-surpriza in Crimeea, peninsula anexata de Rusia in 2014, pentru a marca noua ani de la anexare. Potrivit Kremlinului, Vladimir…