Putin s-a declarat pregatit sa se intalneasca cu Kim Jong Un

Vladimir Putin s-a declarat pregatit sa se intalneasca cu liderul nord-coreean "la o data apropiata", intr-un mesaj adresat lui Kim Jong Un, in contextul in care peninsula coreeana cunoaste o destindere remarcabila, potrivit agentiei oficiale nord-coreene KCNA.



Putin i-a invitat pe Kim si pe presedintele sud-coreean Moon Jae-in la Forumul Economic al Estului, prevazut in perioada 11-13 septembrie la Vladivostok, in estul Rusiei, relateaza AFP.



Intr-un mesaj adresat lui Kim cu ocazia Zilei Nationale a Eliberarii, prin care Nordul marcheaza sfarsitul prezentei coloniale japoneze…