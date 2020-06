Putin: Rusia va fi capabilă să contracareze armele hipersonice Președintele rus Vladimir Putin a declarat, duminica, ca țara sa dezvolta mijloace de contracarare a armelor hipersonice ale altpr țari, transmit agențiile ruse de presa, citate de Reuters.



&"Foarte probabil, vom avea mijloace pentru contracararea armelor hipersonice pâna când principalele țari ale lumii vor avea asemenea arme&", a spus liderul de la Kremlin, potrivit agenției RIA.



Armele hipersonice pot face manevre bruște și merge pe un curs impredictibil când se apropie de impact. De asemenea, ele zboara pe o traiectorie mai joasa decât rachetele balistice.… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Rusia va fi in curand in pozitia de a contracara armele hipersonice desfasurate de alte tari, a declarat duminica presedintele Vladimir Putin, adaugand ca Moscova este inaintea SUA in dezvoltarea noilor tipuri de arme, relateaza Reuters.Vehiculele-planor hipersonice pot gestiona o directie…

- Presedintele rus Vladimir Putin a semnat marti un document strategic care include dezvoltarea si desfasurarea in spatiu a armelor ofensive si antiracheta in categoria celor mai grave amenintari militare la adresa Rusiei, informeaza RIA, preluata de Reuters. Documentul, care contureaza politica de descurajare…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a semnat marti un document strategic care include dezvoltarea si desfasurarea in spatiu a armelor ofensive si antiracheta in categoria celor mai grave amenintari militare la adresa Rusiei, informeaza RIA, preluata de Reuters.Documentul, care contureaza politica…

- Oamenii de stiinta din Rusia se pregatesc sa inceapa in doua saptamani studiile clinice pentru un vaccin care sa combata noul coronavirus, a anuntat ministrul rus al Sanatatii, potrivit agentiei de stiri Tass. Rusia este una dintre tarile cu cele mai multe cazuri de coronavirus din lume, fiind…

- Rusia a celebrat simbata 75 de ani de la victoria impotriva Germaniei naziste in Al Doilea Razboi Mondial, dar presedintele Vladimir Putin a anulat sine die parada militara traditionala din Piata Rosie din Moscova, din cauza coronavirusului, informeaza Reuters. Liderul de la Kremlin a depus o coroana…

- Vladimir Putin a prelungit marti - pana la 11 mai - perioada de izolare a populatiei in Rusia, cu scopul de a evita o rapandire a noului coronavirus, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Presedintele rus a anuntat aceasta prelungire intr-o reuniune cu oficiali guvernamentali si presedinti de…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat luni ca situatia legata de raspandirea noului coronavirus in Rusia s-a inrautatit si ca Moscova s-ar putea sa recurga la resursele Ministerului Apararii pentru a face fata crizei daca va fi necesar, potrivit Reuters si RIA Novosti. Putin, care…

- Presedintele rus Vladimir Putin a ordonat armatei sa desfasoare manevre menite sa-i sporeasca operativitatea in vederea luptei impotriva noului coronavirus in cazul in care va fi necesar, a anuntat miercuri Ministerul Apararii rus, citat de Reuters si TASS.Ministerul Apararii rus a indicat,…