Putin: Rusia va continua furnizarea neîntreruptă de gaze naturale pe pieţele mondiale Luni, Putin a recunoscut independenta regiunilor Donetk si Lugansk din estul Ucrainei si apoi a desfasurat trupe acolo, in timp ce a negat planurile de invazie, determinand Statele Unite si Uniunea Europeana sa discute despre potentiale sanctiuni. Anuntul facut luni de Putin intr-un discurs lung televizat a provocat o vanzare a activelor rusesti si a impins preturile globale ale petrolului la cel mai ridicat nivel din 2014. ”Rusia isi propune sa continue aprovizionarea neintrerupta (cu gaze), inclusiv cu gaze naturale lichefiate, catre pietele mondiale, sa imbunatateasca infrastructura aferenta… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

