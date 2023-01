Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat marti, ca raspuns la relatarile privind lipsa de munitii a armatei ruse, ca Rusia produce rachete antiaeriene cat restul lumii la un loc, relateaza agentia de presa EFE, informeaza agenția AGERPRES. "In ceea ce priveste apararea antiaeriana de diferite clase,…

- Vladimir Putin domina de departe summitul G20 de la Bali, deși nu participa in persoana și nu va interveni virtual la discuții.Președintele rus și razboiul sau impotriva Ucrainei, care a divizat profund cele mai mari economii ale lumii și a declanșat nenumarate crize globale, au acaparat agenda. Dar…