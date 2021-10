Putin: Rusia nu foloseşte gazele ca o armă şi este gata să ajute Europa să atenueze criza energetică Cererea de energie a crescut pe masura ce economiile si-au revenit dupa pandemia de coronavirus, urcand preturile petrolului, gazelor si carbunelui, amplificand presiunile inflationiste si subminand eforturile de reducere a uilizarii carburantilor fosili in lipsa cu ancalzirea globala. China, a doua mare economie a lumii si cel mai mare emitent de gaze cu efect de sera, a marit productia de carbune si importurile, in timp ce preturile interne ale carbunelui au atins niveluri record. Iar centralele energetice au avut dificultati sa raspunda cererii si sa asigure enectricitate pentru publicitate… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

