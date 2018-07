Utilizatori Twitter din Germania l-au ridiculizat fara mila pe presedintele rus Vladimir Putin care s-a adapostit sub umbrela pe o ploaie torentiala la ceremonia de premiere dupa finala Cupei Mondiale la fotbal, duminica, la Moscova, relateaza luni dpa. In schimb, presedintele francez Emmanuel Macron si presedinta croata Kolinda Grabar-Kitarovic, care stateau langa el, erau uzi pana la piele. "In ceea ce priveste umbrelele, motto-ul Rusiei este Putin inainte de toate", a postat un utilizator pe Twitter. Altul a scris: "Doar Putin este facut din zahar". Un al treilea a afirmat: "Momente stanjenitoare…