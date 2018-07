Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a ajuns in Marea Britanie pentru o vizita de patru zile, in care va participa la discutii cu prim-ministrul britanic, Theresa May si cu Regina Elisabeta, scrie The Guardian, conform news.ro. Avionul lui Trump a aterizat la Stansted, in Essex,…

- Consulatul britenic din Sankt Petersburg, a carui inchidere a fost dispusa de Moscova dupa ce a fost acuzata de Londra ca i-a otravit pe fostul dublu agent rus Serghei Skropal si pe fiica sa Iulia, si-a pus capat activitatilor, a anuntat ambasadorul Marii Britanii in Rusia, relateaza AFP conform News.ro…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat ca decizia presedintelui american Donald Trump de a stabili o intalnire cu liderul nord-coreean Kim Jong-un este „curajoasa si matura” si a adaugat ca se asteapta la „un deznodamant pozitiv”, scrie Reuters. „Inca sper ca aceasta intalnire – o decizie foarte…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a denuntat disputele politice din SUA ca obstacol in calea organizarii unui summit cu presedintele Donald Trump, intr-un interviu acordat luni postului de televiziunea austriac ORF, cu ocazia vizitei sale de marti la Viena , potrivit Reuters. Donald Trump…

- Medici care i-au ingrijit pe un fost spion rus si pe fiica acestuia dupa ce au fost otraviti cu un agent neutorotoxic, in Marea Britanie, afirma ca nu cunosc persectivele starii sanatatii lor pe termen lung si ca au crezut, initial, ca incidentul a fost mult mai grav, relateaza Reuters. Serghei Skripal…

- Serfgei Skripal a fost externat din spitalul de la Salisbury, situat in sud-estul Angliei, unde a fost ingrijit incepand cu 4 martie. ”Este o veste fantsatica faptul ca Serghei Skripal se simte destul de bine sa paraseasca spitalul din Salisbury”, a declarat adjuncta directorului general…

- Kremlinul a declarat vineri ca inca mai asteapta discutii substantiale cu SUA cu privire la un posibil summit intre presedintii Rusiei si SUA, Vladimir Putin, respectiv Donald Trump, relateaza Reuters. Donald Trump a declarat in martie ca cei doi lideri s-ar putea intalni in curand, iar de atunci relatiile…

- Marea Britanie intenționeaza sa utilizeze o serie de summit-uri internaționale pentru a intari alianța antirusa, ca raspuns la otravirea fostului agent dublu Serghei Skripal și a fiicei sale in Salisbury, scrie The Guardian. Astfel, publicatia sustine ca Marea Britanie intenționeaza sa utilizeze summit-urile…