Stiri pe aceeasi tema

- Kremlinul respinge speculațiile potrivit carora președintele Vladimir Putin ar intenționa sa declare razboi impotriva Ucrainei pe 9 mai. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și…

- Președintele rus Vladimir Putin a cerut plata in ruble pentru gazul rusesc vandut țarilor „neprietenoase”, stabilind ca termen de 31 martie, relateaza The Guardian. Germania, care se bazeaza pe Rusia pentru 40% din aprovizionarea cu gaze naturale, a avertizat marii consumatori industriali ca exista…

- Președintele rus Vladimir Putin așteapta pana pe 31 martie un raport al Cabinetului de Miniștri, al Bancii Rusiei și al companiei Gazprom privind schimbarea monedei de plata in ruble pentru livrarile de gaz catre țarile considerate de Rusia „neprietenoase”, informeaza site-ul Kremlinului. Fii…

- Qatar nu intenționeaza sa faca noi investiții in Rusia pana cand nu va exista mai multa „claritate in privința stabilitații", afirma ministrul de externe, potrivit CNN. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Fostul mare oligarh Mihail Hodorkovski, devenit apoi un opozant celebru al lui Vladimir Putin, scrie pe twitter despre modul cum s-a devalorizat rubla comparand cu prețul unei coli de hartie in librarii. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Viitoarele contracte incheiate cu agentia spatiala Roscosmos vor fi doar in ruble, a informat miercuri directorul general al agentiei, Dmitri Rogozin, la cateva ore dupa ce presedintele Rusiei, Vladimir Putin, anuntase ca incasarile pentru livrarile de gaze se vor face doar in moneda rusa, relateaza…

- Directorul OMV a anuntat miercuri ca grupul austriac va continua sa plateasca in euro pentru gazele cumparate din Rusia, in pofida deciziei presedintelui Vladimir Putin conform careia Rusia nu va mai accepta plati in dolari sau euro pentru livrarile sale de gaze naturale catre ''tarile ostile'',…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a insistat, joi, pentru a avea o discutie directa cu omologul sau din Rusia, Vladimir Putin, argumentand ca aceasta este "singura modalitate de oprire a razboiului", anunța Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…