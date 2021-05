Putin reface harta lumii. Rusia a anexat Arctica! Batalia pentru resurse dusa de marile puteri revine in actualitate, pe masura ce pandemia Covid iși consuma ultimele efecte. Dupa ce a caștigat prin neprezentare in Crimeea și, mai nou, Donbas, Federația Rusa iși provoaca adversarii inca o data. De data aceasta, pe frontul nordic, in zona Arctica. Vladimir Putin a pus gheara pe aceasta […] The post Putin reface harta lumii. Rusia a anexat Arctica! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

