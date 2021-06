Un atac terorist – astfel vorbesc autoritațile federale americane despre atacul cibernetic care a paralizat la inceputul saptamanii activitatea celui mai mare procesator mondial de carne. Americanii considera ca de vina sunt hackeri ruși, iar președintele Joe Biden va avea o discuție cu Vladimir Putin pe aceasta tema, la summitul de la Geneva. Oficialii americani […] The post Putin, reactie virulenta dupa ce americanii au zis ca atacurile cibernetice ar veni din Rusia! first appeared on Ziarul National .