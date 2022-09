Stiri pe aceeasi tema

- Rusia s-a vazut aproape complet izolata la ultima Adunare Generala a ONU, acolo unde niciuna dintre țarile importante nu i-a luat apararea, scrie The Guardian. China și India au cerut ca incheierea razboiului din Ucraina sa fie negociata cat mai repede și s-au abținut sa iși arate sprijinul pentru aliatul…

- Primele imagini video aparute cu barbații ruși incorporați dupa decretarea mobilizarii parțiale de catre președintele Vladimir Putin arata oameni triști, care iși iau la revedere de la soții, iubite, și copii. O inregistrare publicata de Tayga.info, un site local din Siberia, și redistribuita de Pjotr…

- Secretarul britanic al apararii, Ben Wallace, a declarat luni ca Rusia nu și-a atins inca niciunul dintre obiectivele strategice in razboiul sau din Ucraina, relateaza The Guardian . Rusia „continua sa piarda echipamente și personal semnificativ”, a afirmat Wallace, in fața deputaților din Camera Comunelor.…

- In aceasta saptamina, Rusia și China vor organiza exerciții militare „Vostok”. Acestea vor incepe marți și vor avea loc in Orientul Indepartat al Rusiei, transmite RBC-Ucraina cu referire la Financial Times. Belarus și India s-au alaturat și ele exercițiilor, care au loc o data la patru ani. Beijingul…

- SUA vor suferi o infringere strategica indiferent de rezultatul conflictului din Ucraina din cauza relației strinse dintre Rusia și China. Este afirmația editorialistului The National Interest Ramon Marks. „Așa cum președinții Richard Nixon și Henry Kissinger au jucat „cartea Chinei” pentru a izola…

- Președintele rus, Vladimir Putin , a declarat luni, 15 august, ca Moscova apreciaza legaturile sale cu țarile din America Latina, Asia și Africa și ca este pregatita sa ofere arme moderne aliaților sai. Putin a ținut un discurs la o expoziție de armament din apropierea Moscovei pentru a se lauda cu…

- Rusia a blocat duminica, 24 iulie, la doar o saptamana dupa lansare, site-ul unui nou proiect editorial al ziarului independent Novaia Gazeta, care a fost nevoit sa iși suspende activitatea in luna martie pe fondul represiunii impotriva vocilor critice fața de ofensiva militara din Ucraina, relateaza…

- Premierul britanic Boris Johnson afirma ca Vladimir Putin n-ar fi invadat niciodata Ucraina daca ar fi fost femeie și ca președintele Rusiei reprezinta ”exemplul perfect de masculinitate toxica”, transmit The Guardian, BBC, 7sur7. Intr-un interviu la canalul german ZDF, dupa summit-ul G7 de la Schloss…