- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni, 8 iulie, ca premierul Ungariei, Viktor Orban, cu care s-a vazut saptamana trecuta la Kiev, nu poate acționa ca mediator pentru a pune capat razboiului din Ucraina și ca acest lucru poate fi facut doar de puterile mondiale China, SUA sau UE,…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat vineri ca lucreaza la un nou plan pentru a pune capat razboiului in Ucraina, in timp ce tara continua in acelasi timp sa se intareasca pe plan militar pentru a putea forta Rusia sa accepte o „pace justa”. „Este foarte important pentru noi sa prezentam…

- Președintele rus Vladimir Putin a prezentat vineri condițiile Rusiei pentru o incetare a focului in Ucraina, in cadrul unui discurs la Ministerul Afacerilor Externe. El a declarat ca Rusia dorește ca Ucraina sa iși retraga complet trupele din regiunile estice Donețk, Luhansk, Kherson și Zaporijia, precum…

- Presedintele rus Vladimir Putin ameninta miercuri sa livreze armament unor tari terte susceptibile sa atace interese occidentale, daca Occidentul autorizeaza Ucraina sa atace Rusia cu rachete cu raza lunga de actiune, relateaza AFP, citat de news.ro.

- Presedintele francez Emmanuel Macron se intalneste marti, 28 mai, cu cancelarul german Olaf Scholz, in ultima zi a unei vizite de stat in Germania, pentru a discuta despre subiecte care deranjeaza: sustinerea Ucrainei si consolidarea Uniunii Europene (UE), comenteaza France-Presse, potrivit news.ro.„Un…

- Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a facut duminica apel la președintele american Joe Biden și la liderul chinez Xi Jinping sa se alature unui viitor summit de pace, in timp ce Ucraina se straduiește sa respinga atacurile neincetate ale Rusiei in invazia demarata acum 27 de luni, informeaza…