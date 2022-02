Putin pune în alertă forțele nucleare. Încep negocierile în Belarus Președintele Vladimir Putin a ordonat ca forțele de descurajare nucleara ale Rusiei sa intre in alerta, pe fondul tensiunilor cu Occidentul din cauza Ucrainei, anunța AP. In același timp, delegatiile Rusiei si Ucrainei se pregtesc de negocieri in orasul Gomel, din Belarus. Decizia a fost luata, dupa ce principalele puteri NATO au facut „declarații agresive”, impreuna cu Occidentul care a impus sancțiuni financiare dure impotriva Rusiei, dupa cum susține Putin. Președintele rus a ordonat ministrului rus al apararii și șefului Statului Major General al armatei sa puna forțele de descurajare nucleara… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

