- Presedintele rus Vladimir Putin a deschis joi summitul Rusia-Africa, organizat la Sankt Petersburg (nord-vest), promitand sa livreze cereale cu titlu gratuit catre sase tari africane "in urmatoarele luni", in pofida sanctiunilor occidentale care, potrivit lui, au ingreunat exportul de cereale si ingrasaminte…

- ”In lunile care vin, vom fi in masura sa asiguram livrari gretuite cuprinse intre 25.000 si 50.000 de tone de cereale in Burkina Faso, Zimbabwe, Mali, Somalia, Republica Centrafricana si Eritreea”, da asigurari Putin in discursul de deschidere, transmis in direct de televiziunea rusa. “Hospitable” Kremlin…

- Antony Blinken a insitat joi – cu o zi inaintea unui summit Rusia-Africa, la Sankt Petersburg, orasul natal al presedintelui rus Vladimir Putin – asupra faptului ca liderii africani stiu ca scumpirea marfurilor alimentare si penurii de cerale si ingrasaminte sunt consecinta directa a razboiului lui…

- Zelenski se va intalni cu Erdogan la Istanbul. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski va sosi vineri la Istanbul pentru o intalnire cu omologul turc Recep Tayyip Erdogan. Intalnirea va avea loc pe fondul amenințarilor Rusiei de a nu reinnoi acordul privind transportul de cereale ucrainene pe Marea…

- “Daca totul ramane asa cum este, si se pare ca asa va fi, atunci va fi necesar sa se plece de la faptul ca (acordul) nu mai functioneaza”, a declarat ministrul rus de externe Serghei Lavrov in timpul unei vizite la Nairobi. Un acord incheiat in iulie anul trecut prevede ca ONU trebuie sa ajute Rusia…

- Ultima nava a parasit un port din Ucraina miercuri (17 mai) in baza unui acord care permite exportul in condiții de siguranța de cereale ucrainene la Marea Neagra, a declarat un purtator de cuvant al ONU, cu o zi inainte ca Rusia sa renunțe la pact din cauza obstacolelor in calea exporturilor sale de…