- Cel mai inalt diplomat rus a declarat sambata (24 septembrie) ca regiunile din Ucraina in care se desfașoara referendumuri larg contestate vor fi sub „protecția deplina” a Rusiei daca vor fi anexate de Moscova, pe fondul temerilor ca Rusia ar putea escalada și mai mult conflictul și chiar sa foloseasca…

- Președintele ucrainean, Volodymyr Zelenski, a declarat joi, intr-un discurs video, ca noua campanie de mobilizare a Rusiei este un semn al prabușirii armatei lor, deoarece razboiul a intrat in „fiecare casa ruseasca”. „Razboiul Rusiei impotriva Ucrainei nu este ceva care apare acum doar la televizor…

- De la inceputul invaziei in Ucraina, Moscova a fost foarte zgarcita in ceea ce privește publicarea sau recunoașterea pierderilor suferite de propria armata. In cele 7 luni de razboi, Kremlinul a publicat doar trei bilanțuri oficiale, referitoare exclusiv la numarul de pierderi din randul personalului.…

- Forțele Armate ale Ucrainei au pierdut pana la 120 de militari ca urmare a atacurilor aviatice ruse in zona Slaviansk și Kramatorsk, a anunțat Ministerul rus al Apararii. De asemenea, in direcția Mykolaiv-Kryvyi Rih ucrainenii ar fi pierdut 190 de militari, potrivit Moscovei. Declarațiile oficialului…

- Ministrul rus al apararii, Serghei Soigu, si secretarul general al ONU, Antonio Guterres au discutat luni despre securitatea centralei nucleare Zaporojie din sudul Ucrainei, controlata de Moscova si vizata de bombardamente, informeaza AFP preluat de agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Autoritațile ruse au blocat sau au șters aproximativ 138.000 de site-uri web de cand Moscova și-a inceput invazia in Ucraina, in luna februarie, a anunțat luni procurorul general al țarii, potrivit The Moscow Times.In urma a peste 300 de solicitari din partea procurorilor, Roskomnadzor, autoritatea…

- Nu exista informatii ca Vladimir Putin este instabil sau ca are o sanatate subreda, a declarat directorul CIA William Burns, scrie BBC cu referire la Observatornews . Menționam ca au existat tot mai multe speculatii neconfirmate in presa conform carora Putin, care implineste 70 de ani in acest an, ar…

- Rusia intentioneaza sa impuna conditii mai dure Ucrainei in cazul in care sunt reluate negocierile de pace, a afirmat un consilier al presedintelui Vladimir Putin, relateaza dpa.Iuri Usakov a afirmat ca au fost obtinute rezultate concrete in cursul discutiilor care au avut loc in martie in Turcia, inainte…