- In cadrul intalnirii sale de adio cu cancelarul Angela Merkel, presedintele rus Vladimir Putin a cerut tarilor sa nu se mai amestece in Afganistan, argumentand ca „Occidentul trebuie sa puna capat politicii de impunere a valorilor straine altui stat”, relateaza The Guardian.

- Presedintele rus Vladimir Putin a apreciat vineri ca alte state nu ar trebui sa impuna Afganistanului propriile lor valori si faptul ca talibanii au preluat aproape in intregime controlul acestei tari este o realitate de care trebuie sa se tina cont pentru a nu se ajunge la o ”prabusire” a statului…

- Presedintele american Joe Biden acuza Rusia ca incearca sa perturbe alegerile legislative americane prevazute in 2022 prin raspandirea ”dezinformarii”. Joe Biden il considera periculos pe Vladimir Putin, despre care a precizat ca acesta conduce o economie care are doar armament nuclear si puturi de…

- Seful diplomatiei ruse Serghei Lavrov a declarat miercuri ca situatia din Afganistan are tendinta sa se deterioreze rapid si a dat asigurari ca Moscova este gata sa-si apere aliatii regionali daca va fi necesar, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. Presedintele rus Vladimir Putin i-a spus luni…

- Joe Biden a urmat lungi sesiuni de antrenament cu consilierii, a preluat sfaturile și mesajele partenerilor din NATO și și-a propus sa transmita un mesaj dur, dar direct, miercuri, la summitul cu Vladimir Putin, in incercarea de a muta relația cu Rusia intr-o zona mai stabila și predictibila, scrie…

- Liderul democrat de la Casa Alba a ajuns miercuri in Europa, unde va incerca sa repare relațiile transatlantice racite in timpul mandatului lui Donald Trump, sa ajunga la un compromis pe tema diferendelor cu liderii europeni, sa inchege o coaliție pentru contracararea Chinei și, nu in ultimul rand,…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a declarat ca regreta faptul ca nu va mai colabora cu Angela Merkel. Liderul de la Kremlin a vorbit despre relatiile favorabile pe care le-a avut in perioada colaborarii sale cu cancelarul german, Angela Merkel, care a anuntat ca se va retrage din politica, dupa alegerile…