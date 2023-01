Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a ordonat marti guvernului sau sa organizeze pana in februarie difuzarea in cinematografe a unor „filme documentare” despre ofensiva fortelor Moscovei in Ucraina. Intr-un document publicat pe site-ul Kremlinului se subliniaza ca „Ministerul Culturii trebuie sa inainteze…

- Rabinul-sef exilat al Moscovei spune ca evreii ar trebui sa paraseasca Rusia cat mai pot, inainte de a deveni tapi ispasitori pentru problemele cauzate de razboiul din Ucraina, relateaza The Guardian. „Cand ne uitam inapoi la istoria Rusiei, ori de cate ori sistemul politic era in pericol, vedeai ca…

- Presedintele rus Vladimir Putin incheie marti anul cu un summit informal al aliatilor din spatiul postsovietic, care a fost in 2022 scena a numeroase tensiuni geopolitice, indeosebi ca urmare a invaziei ruse in Ucraina, transmite EFE, potrivit Agerpres. La summitul Comunitatii Statelor Independente…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a pronuntat, joi, cuvantul ”razboi”, in timp ce discuta cu jurnalistii despre luptele din Ucraina, scrie CNN. Fostul ofiter KGB, care isi alege cuvintele cu grija, s-a referit deseori la razboiul din Ucraina ca la o ”operatiune militara speciala”. ”Obiectivul nostru…

- Presedintele SUA, Joe Biden, a publicat o declaratie in care anunta ca presedintele Volodimir Zelenski vine miercuri la Casa Alba, iar apoi se va adresa plenului Congresului, informeaza „The Guardian”. SUA demonstreaza astfel „sprijinul puternic si bipartizan pentru Ucraina”, se arata in declaratia…

- Forțele ruse au „distrus” orașul Bahmut din estul Ucrainei, a declarat președintele Volodimir Zelenski, in timp ce armata ucraineana a raportat raiduri cu rachete, rachete și raiduri aeriene in mai multe parți ale țarii, relateaza The Guardian. Cele mai recente batalii din razboiul de noua luni și jumatate…

- O linie de comunicații creata intre armatele Statelor Unite și Rusiei la inceputul razboiului Moscovei impotriva Ucrainei a fost folosita o singura data pana acum, a declarat un oficial american pentru Reuters, relateaza News.az. Oficialul, care a vorbit sub condiția anonimatului, a spus ca Statele…

- Șeful Statului Major General rus, generalul Valeri Gherasimov, vrea ca in școli sa fie introdusa pregatirea militara, in ultimii doi ani de studiu, scrie The Guardian, citand presa locala. Solicitarea oficialului rus vine ca urmare a numeroaselor inregistrari video aparute pe rețelele de socializare…