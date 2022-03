Rusia pregatește o debarcare in Odesa, in urmatoarele zile, potrivit secretarului Consiliului de Aparare și Securitate al Ucrainei, Olexi Danilov. Potrivit lui Danilov, Rusia a prevazut un desant maritim la Odesa acum cateva zile, dar vremea nefavorabila a obligat trupele sa se replieze in Crimeea ocupata. „Au o mare dorința de a ataca Odesa” „Pe […] The post Putin pregatește un desant maritim in Odesa / Ucrainenii au scos tancuri și blindate in oraș (FOTO / VIDEO) first appeared on Ziarul National .