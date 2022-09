Puțin praf de lux peste gaura de miliarde de la City Insurance Cateva apartamente sau garaje din cartierul bucureștean exclusivist Dorobanți, un Bentley, un Audi, doua BMW și trei Jeep sunt bunurile scoase la vanzare pentru a mai acoperi din pagubele enorme generate de falimentul City Insurance. Cele aproximativ 10-11 milioane de euro care s-ar putea obține din aceste tranzacții nu reprezinta insa nici macar un procent din paguba de aproape doua miliarde produsa de dispariția celui mai mare jucator de pe piața asigurarilor. Ce se vinde: 20 de apartamente si 12 garaje in cartierul Dorobanți (București) – preț de pornire 5,7 milioane de euro (fara TVA); 4 spații… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Direcția Regionala Drumuri și Poduri Buzau (DRDP), informeaza participanții la trafic ca in data de 21.09.2022, in intervalul orar08.00 – 18.00, Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere din Romania, prin Centrul de Studii Tehnice Rutiere și Informatica (CESTRIN) București organizeaza…

- Doua dintre cele mai aglomerate ieșiri din Oradea, spre Biharia și Nojorid (pe DN 19 și DN 79), vor fi largite de la doua la patru benzi, in baza unui protocol incheiat intre Consiliul Județean Bihor și Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

- Contractele pentru doua din cele patru tronsoane ale secțiunii Buzau - Focșani, parte din autostrada „Moldovei” A7, au fost semnate marți de catre Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Deși cele doua loturi masoara doar 16 km (plus cațiva kilometri de drum de legatura),…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) SA – Direcția Regionala de Drumuri și Poduri Brașov a atribuit, in data de 24 august 2022, societații Geiger Transilvania SRL Cristești, un contract in valoare de 152.254.873 de lei (aproximativ 31 de milioane de euro), fara TVA, reprezentand…

- Podul peste Dunare, care va face legatura intre zona Galați – Braila cu Tulcea, este cea mai complexa lucrare de infrastructura realizata in țara in ultimii 30 de ani. Conform specialiștilor, la finalizarea lucrarilor, podul va fi al treilea din Europa ca dimensiune. Podul suspendat va avea o lungime…

- ”OTP Group anunta rezultatele financiare pentru prima jumatate a anului 2022. Potrivit raportului publicat la Budapesta, in care rezultatele bancii sunt prezentate consolidat, ajustate in conformitate cu standardele Grupului, OTP Bank Romania a inregistrat o pierdere de 14 milioane lei in primul semestru…

- Asociația Pro Infrastructura a oferit mai multe detalii privind demersul fara precedent al omului de afaceri bacauan Dorinel Umbrarescu de a rezilia toate contractele de infrastructura active la aceasta data.”Ieri au aparut in presa documente trimise de grupul de companii UMB, deținut de familia…