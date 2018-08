Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a considerat miercuri "contraproductive" si "lipsite de sens" sanctiunile Statelor Unite impotriva Rusiei, care au fost intarite in ultimele saptamani dupa intalnirea sa cu Donald Trump, informeaza France Presse si Reuters."In ceea ce priveste sanctiunile,…

- Presedintele rus Vladimir Putin inca mai spera sa poata scoate relatiile dintre Moscova si Washington din criza profunda in care se afla in prezent, dar nimeni nu va tine doliu daca aceasta ambitie nu va gasi reciprocitate din partea Washingtonului, a declarat luni purtatorul de cuvant al Kremlinului,…

- Rusia a fost eliminata din optimi de la Campionatul Mondial, scor 4-3 la penalty-uri cu Croația, 2-2 in 120 de minute. Președintele rus Vladimir Putin a apreciat prestația naționalei de fotbal la Campionatul Mondial și i-a invitat pe jucatori la Kremlin, pentru a discuta desprea realizarile acestora.…

- Crimeea, anexata de Rusia in 2014, nu va constitui subiect de discutie la summitul programat pe 16 iulie, la Helsinki, intre presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau american Donald Trump, a avertizat luni Kremlinul, subliniind ca peninsula este 'o parte inalienabila a Rusiei', transmit…

- Presedintele rus Vladimir Putin si premierul ungar Viktor Orban l-au felicitat luni pe Recep Tayyip Erdogan pentru realegerea sa ca presedinte al Turciei. Putin a spus ca realegerea lui Erdogan este o dovada a 'marii autoritati politice' a sefului statului turc al carui important aliat este.…

- Presedintele rus Vladimir Putin a catalogat joi, in cadrul sesiunii sale televizate de intrebari si raspunsuri, ”linia directa”, atent coregrafiata, drept o ”gluma” acuzatii potrivit carora Kremlinul s-ar fi amestecat in alegerile prezidentiale din Statele Unite in 2016 in favoarea lui Donald Trump,…

- Președintele rus Vladimir Putin s-a plans de ”asuprirea non-cetațenilor” din statele baltice. In cadrul „Liniei directe” televizate de joi, 7 iunie, șeful Kremlinului a comentat declaratia Dumei de Stat a Rusiei care cere impunerea de sancțiuni impotriva Letoniei, care a „interzis invatamantul preuniversitare…