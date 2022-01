Puțin peste 700 de români s-au vaccinat în ultimele 24 de ore Puțin peste 700 de romani au mers la centrele de vaccinare pentru a se imuniza in prima zi din an. Mai exact, 717 de romani s-au vaccinat sambata. 152 de persoane au facut prima doza, 282 cea de-a doua și 283 de romani au facut rapelul, conform Comitetului Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV). In total, de la inceputul campaneiei de pe 27 decembrie 2020, au fost administrate 15.850.813 de doze de vaccin. Avem 7.942.348 de persoane vaccinate cu prima doza, 7.822.455 cu cea de-a doua și 2.012.339 inclusiv cu doza de rapel. Conform datelor oficiale,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

