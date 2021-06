Puțin peste 68.000 de români s-au vaccinat anti-COVID-19 în ultimele 24 de ore. Câte reacții adverse s-au înregistrat De la debutul campaniei de imunizare anti-Covid din Romania (27 decembrie 2020) și pana in prezent au fost administrate 8.110.583 de doze unui numar de 4.404.555 de persoane, dintre care 698.527 au primit o doza si 3.706.028 si pe cea de-a doua.Totodata, din 27 decembrie 2020 și pana in prezent s-au inregistrat 16.192 de reactii adverse comune și minore (1.99/1000 doze administrate), din care:- 1.741 reacții de tip local cu durere la locul injectarii;- 14.451 reacții generale (febra, cefalee, mialgii, artralgii, astenie, alergii de tip urticarie). 154 de reactii adverse sunt in curs de investigare,… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

