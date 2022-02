Puţin peste 17.000 de persoane au fost la un centru de vaccinare Putin peste 17.000 de persoane au fost la un centru de vaccinare FOTO: RoVaccinare.ro. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Bilanturile zilnice si recordurile stabilite în aceasta perioada, când tulpina Omicron – mult mai contagioasa – a devenit predominanta la noi în tara, nu par sa influenteze însa campania nationala de vaccinare. Astfel ca, în 24 de ore, putin peste 17 mii de persoane au fost la un centru de vaccinare si doar 2.800 dintre ei au facut prima doza. Mult mai solicitata este doza a 3-a, booster, pe… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

Sursa articol si foto: romania-actualitati.ro

