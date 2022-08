In ultimele 24 de ore s-au inregistrat 1.403 cazuri noi de COVID-19 și șase decese, potrivit raportului transmis duminica de Ministerul Sanatații. Dintre acestea doar 67 au fost raportate in Timis, unde insa a fost inregistrat si unul dintre decese. Dintre cele 67 de cazuri (cu o suta mai putine decat ieri), 15 au fost […] Articolul Putin peste 1.400 de cazuri noi de COVID-19 in tara. Numarul de imbolnaviri e in scadere si in judetul Timis a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .