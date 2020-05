Încă trei teleormăneni confirmați cu COVID-19

Încă trei teleormăneni confirmați cu COVID-19 in Eveniment / on 13/05/2020 at 12:10 / Trei cazuri de COVID-19 au fost confirmate, la nivelul județului Teleorman, în utimele 24 de ore, numărul total al cazurilor de infecție cu noul coronavirus ajungând la 109, potrivit raportării de miercuri a Grupului… [citeste mai departe]