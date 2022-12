Stiri pe aceeasi tema

- Președintele rus Vladimir Putin a facut luni o calatorie rara in Belarus, aliatul Moscovei, in timp ce forțele sale și-au continuat campania de bombardare aeriana a Ucrainei, in condițiile in care campul de lupta se afla intr-un larg impas dupa aproape 10 luni de razboi. Vizita lui Putin la Minsk a…

- In ajunul Summit-ului G20, una dintre țarile intermediare in comunicare atat cu Rusia, cat și cu Ucraina i-a inmanat președintelui rus Vladimir Putin cadrul pentru un posibil „acord” pentru negocieri directe. Pravda noteaza, citand surse din serviciile secrete americane, ca in ajunul summitului G20,…

- ”Pana acum au fost blocate activele a 90 de persoane, adica peste 17 miliarde de euro, in sapte state membre (UE), dintre care 2,2 miliarde (de euro) in Germania”, a declarat el inttr-un interviu acordat grupului de presa Funke, din care face parte cotidianul Westdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ). La…

- Razboi Rusia – Ucraina, ziua 235. Cel putin 11 persoane au murit intr-un poligon militar din Belgorod, la granita cu Ucraina, dupa ce doi recruti au deschis focul. Rusia sustine ca a fost vorba despre un “atac terorist”. Zelenski spune ca Ucraina detine controlul orasului-cheie Bahmut, iar Rusia a pierdut…

- Ministrul de Externe din Belarus a declarat ca pe tot teritoriul țarii sale se desfașoara o operațiune antiterorism pentru a respinge așa-zisele provocari și tentative de acaparare din partea țarilor vecine.Unii analiști susțin ca Belarusul se poate folosi de un pretext de antiterorism, așa cum susține…

- Serviciile secrete ucrainene avertizeaza ca Vladimir Putin incearca sa atraga Belarus intr-un razboi deschis cu Ucraina. Concomitent, conform serviciilor militare de informații ale Kievului, Belarus are mobilizate la granița cu Ucraina 6 batalioane, care totalizeaza 6.000 de militari, informeaza Kyiv…

- Inca din dimineața zilei de sambata, la puțin timp dupa explozia de la podul Kerci, cel care lega Rusia de Crimeea anexata ilegal, rușii au inceput sa fuga in disperare din teritoriu, formand cozi imense la benzinarii și la punctul de trecere cu feribotul de la Kerci. Așa-zisele autoritați din Crimeea…

- Indicele MOEX Rusia a scazut cu 6,9%, iar in timpul tranzactiilor a coborat cu pana la 7,4%. Pietele financiare din Moscova au inregistrat un declin generalizat, de cand presedintele Vladimir Putin a anuntat o mobilizare militara saptamana trecuta, punand economia rusa pe picior de razboi si prelungind…