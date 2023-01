Stiri pe aceeasi tema

- Vladimir Putin a ordonat joi armatei ruse sa aplice o incetare a focului in Ucraina in zilele de 6 si 7 ianuarie, cu ocazia Craciunului ortodox pe rit vechi, dupa un apel lansat in acest sens de catre patriarhul Kirill.

- Istoricul Adrian Cioroianu, fost ministru de Externe, a afirmat, miercuri, la Prima News, ca este extrem de improbabil ca discutii de pace sa inceapa in curand in razboiul din Ucraina, precizand ca presedintele Volodimir Zelenski intelege pacea ca fiind o retragere totala a Armatei Ruse, pe cand…

- Președintele rus Vladimir Putin a dispus joi efectuarea unei plați intr-o singura tranșa a sumei de 3.200 de dolari pentru soldații contractuali și pentru cei care au fost mobilizați sa lupte in Ucraina, a anunțat Kremlinul, noteaza RADOR. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Cele patru regiuni ale Ucrainei pe care Rusia le-a anexat in ultimele saptamani se afla sub protectia arsenalului nuclear al Rusiei, a transmis marti Kremlinul.„Aceste teritorii sunt parti inseparabile ale Federatiei Ruse si securitatea lor este asigurata la acelasi nivel ca restul teritoriului Rusiei”,…

- Un eventual atac nuclear al Rusiei asupra Ucrainei ar schimba cursul conflictului si aproape sigur ar declansa o „riposta fizica” din partea aliatilor Kievului si posibil din partea Aliantei Nord-Atlantice, afirma un oficial NATO. Orice utilizare a armelor nucleare de catre Moscova ar avea „consecinte…