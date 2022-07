Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a dispus vineri guvernului de la Moscova ca pana la venirea iernii sa reparare locuintele si infrastructurile de pe teritoriul controlat de trupele ruse in republicile autoproclamate Donetk si Lugansk din estul Ucrainei, relateaza agentia EFE.

- Rusia intentioneaza sa impuna conditii mai dure Ucrainei in cazul in care sunt reluate negocierile de pace, a afirmat un consilier al presedintelui rus Vladimir Putin, relateaza Agerpres.. Iuri Usakov a afirmat ca au fost obtinute rezultate concrete in cursul discutiilor care au avut loc in martie in…

- La aproximativ doua luni si jumatate de la recunoasterea lor de catre Rusia, autoproclamatele republici populare din estul Ucrainei, Donetk si Lugansk, si-au numit ambasadori la Moscova, transmite sambata dpa, preluata de Agerpres. Separatistii pro-rusi din Donetk au anuntat ca interesele lor la Moscova…

- Aproape 1,1 milioane de persoane au fost aduse in Rusia din zonele lovite de razboi ale Ucrainei de la inceputul invaziei vecinului sau de catre Moscova in februarie. Printre cei adusi in Rusia se numara in jur de 200.000 de copii, a declarat seful militar rus Mihail Mizintev, citat de agentia de presa…