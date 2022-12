Stiri pe aceeasi tema

- Directorul general de la grupul rus Gazprom, Alexei Miller, a declarat duminica ca planurile privind plafonarea pretului pentru exporturile de gaze naturale rusesti ar conduce la oprirea livrarilor, reiterand o amenintare similara venita de la presedintele Rusiei, Vladimir Putin, transmite Reuters.…

- Nu exista un nou val de mobilizare in Rusia, a declarat miercuri, 12 octombrie, purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de agenția rusa Tass . Precizarile oficialului de la Moscova vin in contextul in care, cu o zi in urma, guvernatorul din Rostov, Vasili Golubev, a anunțat pe Telegram…

- Fostul consilier pe probleme de securitate naționala al lui Donald Trump, John Bolton, a afirmat, intr-un interviu acordat postului american CBS News , ca amenințarea nucleara trebuie luata in serios, dar nu crede ca amenințarea este atat de mare. El afirma insa ca o astfel de decizie luata in Rusia…

- Deci, avem asa: un stat mai mare decat China, intins pe doua continente, care nu-si mai incape in piele si invadeaza fara niciun motiv un stat vecin (incalcand toate normele internationale si Carta ONU), unde bombardeaza cartiere rezidentiale, spitale, scoli si gradinite, pune la pamant orase-ntregi…

- Arma care poate distruge Rusia intr-o singura zi! Vladimir Putin amenința Occidentul in aceste zile ca va folosi bombele tactice nucleare. Dar, la fel de bine, Putin știe ca exista arma care poate distruge Rusia intr-o singura zi. Este cea mai mare teama a lui Putin in razboi, și asta pe buna dreptate.…

- Occidentul trebuie sa trateze Rusia „cu respect”, a declarat luni presedintele rus Vladimir Putin, la o intalnire cu omologul sau din Belarus, Aleksandr Lukasenko, in statiunea rusa Soci, de la Marea Neagra, transmite EFE.

- Mobilizarea parțiala, care a fost decisa de președintele rus, Vladimir Putin, "va ajuta la rezolvarea sarcinilor operațiunii militare speciale", deoarece impotriva soldatilor rusi "lupta si forțele NATO", a declarat, joi, președintele Dumei de Stat, Viaceslav Volodin, pe canalul sau Telegram.…

- Discursul lui Vladimir Putin de miercuri, primul dupa izbucnirea razboiului, a alertat și mai tare Occidentul. Liderul rus a reiterat amenințarea nucleara, subliniind ca aceasta atenționare nu este o gluma. De asemenea, dictatorul a anunțat mobilizarea parțiala in Rusia, ceea ce inseamna ca 300.000…